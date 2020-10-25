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Стопкоронавирус.рф

16 710 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
16 710 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
16 710 новых случаев коронавируса выявлено в России в 84 регионах за последние сутки. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, за сутки зафиксировано 229 летальных исходов, полностью выздоровели 7 704 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровело 1 138 522 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван срок окончания пандемии коронавируса.
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