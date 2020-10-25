Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию 

Заслуженный врач России, член-корреспонеднт РАН , профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин перечислил наиболее опасные диагнозы в пандемию коронавируса.

Медик подчеркнул, что из-за большой нагрузки и возрастающего числа случаев COVID-19 врачи скорой помощи могут не успеть приехать к другим тяжелым больным. Об этом врач рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам Лильина, существует риск смерти у людей с инсультом, так как им необходима госпитализация в течение 5-6 часов.

Кроме того, доктор отметил, что особой опасности подвержены онкобольные, которым может потребоваться срочное размещение в стационаре.