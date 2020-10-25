Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию 

Мира Маркина 59 минут назад
Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию
Фото: depositphotos.com
Заслуженный врач России, член-корреспонеднт РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин перечислил наиболее опасные диагнозы в пандемию коронавируса.
Медик подчеркнул, что из-за большой нагрузки и возрастающего числа случаев COVID-19 врачи скорой помощи могут не успеть приехать к другим тяжелым больным. Об этом врач рассказал в беседе с Ura.ru.
По словам Лильина, существует риск смерти у людей с инсультом, так как им необходима госпитализация в течение 5-6 часов.
Кроме того, доктор отметил, что особой опасности подвержены онкобольные, которым может потребоваться срочное размещение в стационаре.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа болезнь, снижающая риск заражения коронавирусом.
Коронавирус , РАН , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Препарат от гриппа оказался эффективен при COVID-19
Препарат от гриппа оказался эффективен при COVID-19
Девушка напугала врачей кровавыми слезами
Девушка напугала врачей кровавыми слезами
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Кому нельзя делать прививку от COVID-19
Кому нельзя делать прививку от COVID-19
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
Кто считается инфицированным COVID по новому указу
00:49
Кто считается инфицированным COVID по новому указу
Коронавирус
Создана маска, способная уничтожить коронавирус
00:17
Создана маска, способная уничтожить коронавирус
Наука
«Слабость игнорируют большинство больных»
04:50
«Слабость игнорируют большинство больных»
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение