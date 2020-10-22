Названа болезнь, снижающая риск заражения COVID-19

Врач-иммунолог Алла Рыжих назвала категорию людей, которые менее подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям, в том числе и коронавирусом. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, у людей, страдающих аллергией, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией меньше, чем у других.

"Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)",

— заявила врач.

Специалист отметила, что ряд симптомов COVID-19 может совпадать с сезонными проявлениями аллергии.