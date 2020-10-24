Как сообщает телеканал «360», фармацевты Московской области выявили противокоронавирусные свойства в лекарстве от гриппа, ОРВИ и проблем с поджелудочной железой. Главное действующее вещество в препарате — апротинин.

Елена Якубова, медицинский директор группы компаний «ХимРар», сообщила, что апротинин может быть эффективен для профилактики коронавируса. Он действует как противовоспалительное средство и предотвращает цитокиновый шторм.

У нового лекарства пока нет названия. Вероятно, его будут выпускать в виде спрея для носа. Хотя апротинин давно изучен и безопасен, россиянам пока не рекомендуют его покупать.

«Раз апротинин начнут применять для новых целей, нужны исследования. Их было несколько. В том числе с участием медработников», — объяснила Якубова.

Она также рассказала о том, что медработники московского медуниверситета в течение трех месяцев ежедневно работали с зараженными пациентами и применяли спрей. В итоге никто из них не заболел.