Как сообщает телеканал «360», фармацевты Московской области выявили противокоронавирусные свойства в лекарстве от гриппа, ОРВИ и проблем с поджелудочной железой. Главное действующее вещество в препарате — апротинин.
Елена Якубова, медицинский директор группы компаний «ХимРар», сообщила, что апротинин может быть эффективен для профилактики коронавируса. Он действует как противовоспалительное средство и предотвращает цитокиновый шторм.
У нового лекарства пока нет названия. Вероятно, его будут выпускать в виде спрея для носа. Хотя апротинин давно изучен и безопасен, россиянам пока не рекомендуют его покупать.
«Раз апротинин начнут применять для новых целей, нужны исследования. Их было несколько. В том числе с участием медработников», — объяснила Якубова.
Она также рассказала о том, что медработники московского медуниверситета в течение трех месяцев ежедневно работали с зараженными пациентами и применяли спрей. В итоге никто из них не заболел.
В настоящее время исследования препарата продолжаются, после чего начнется регистрация. Весной следующего года его могут выпустить в продажу. Противопоказания к препарату — беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, аллергия, непереносимость белка.