Эпидемиолог развеял миф о COVID-19 

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора , академик РАН Арег Тотолян опроверг информацию о переносчиках коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было высказано предположение о том, что главными переносчиками коронавируса являются дети, которые болеют бессимптомно. Медик отметил, что именно взрослые заражают детей.

"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей"

Тотолян пояснил, что вирус в организме размножается при наличии в клетках рецептора ACE2. Его количество увеличивается с возрастом, поэтому у детей оно минимально. Он добавил, что частота заболеваемости у детей ниже, чем у других возрастных групп.

Из-за того, что у детей мало клеток, в которые проник вирус, значит, вирусных частиц в слизистых тоже меньше. Поэтому дети не являются основными разносчиками коронавируса.