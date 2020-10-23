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Эпидемиолог развеял миф о COVID-19 

Елизавета Назарова 1 час назад
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг информацию о переносчиках коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее было высказано предположение о том, что главными переносчиками коронавируса являются дети, которые болеют бессимптомно. Медик отметил, что именно взрослые заражают детей.

"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей"

Тотолян пояснил, что вирус в организме размножается при наличии в клетках рецептора ACE2. Его количество увеличивается с возрастом, поэтому у детей оно минимально. Он добавил, что частота заболеваемости у детей ниже, чем у других возрастных групп.
Из-за того, что у детей мало клеток, в которые проник вирус, значит, вирусных частиц в слизистых тоже меньше. Поэтому дети не являются основными разносчиками коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в российских аэропортах будут выявлять коронавирус по кашлю.
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Коронавирус , Видео , Арег Тотолян , РАН , Роспотребнадзор
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