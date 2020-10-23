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В аэропортах РФ COVID будут выявлять по кашлю 

Елизавета Назарова 1 час назад
В аэропортах РФ COVID будут выявлять по кашлю
Фото: depositphotos.com
У пассажиров в российских аэропортов будут выявлять наличие коронавируса по кашлю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, существуют специальные механизмы, которые по звуку кашля определяют наличие коронавируса у человека.

«Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания», — отметил он.

Представитель отметил, что такая система позволит выявлять коронавирус на ранних стадиях. Кроме того, он выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время представит свою технологию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа самая опасная поверхность в самолете.
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