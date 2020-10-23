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В России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 55 минут назад
В России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время. Таким образом, общее число инфицированных во время пандемии составило 1 480 646. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего — в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472). Сообщается, что 27,7% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 283 летальных исхода, выздоровели 11 263 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина, переболевшая коронавирусом, рассказала о странных последствиях.
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