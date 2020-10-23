Переболевшая COVID поведала о странных последствиях 

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Англичанка, переболевшая коронавирусом в апреле, рассказала о странных последствиях болезни. Об этом сообщает The Mirror.

32-летняя Тони Фрэнком переболела COVID-19 в тяжелой форме. Девушка семь недель провела в реанимации, но смогла выздороветь.

Спустя полгода женщину преследуют симптомы заболевания. Она испытывает трудности с дыханием, сердцем и обонянием. Фрэнком уже несколько раз попадала в больницу из-за обострения симптомов вируса.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», — заявила женщина.

Британка страдает от формы коронавируса, которую назвали "долгий COVID". Этот термин официально признали в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).