Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID 

Николай Витько, главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента, считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди. Об этом сообщают РИА Новости.
На церемонии вручения государственных наград медицинским работникам Витько заявил:
«Безусловно, мы выиграли этот бой, но эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе».
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи назвали два незаметных симптома COVID-19.