Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID
Фото: РИА Новости
Николай Витько, главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента, считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди. Об этом сообщают РИА Новости.
На церемонии вручения государственных наград медицинским работникам Витько заявил:

«Безусловно, мы выиграли этот бой, но эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе».

Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи назвали два незаметных симптома COVID-19.
Видео дня. О чем говорят боли в пояснице
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Озвучен самый эффективный способ защиты от COVID-19
Озвучен самый эффективный способ защиты от COVID-19
Видео
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
О чем говорят боли в пояснице
06:10
О чем говорят боли в пояснице
Болезни и лекарства
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
02:26
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
Коронавирус
Что будет с телом, если бросить курить
08:04
Что будет с телом, если бросить курить
ЗОЖ
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение