Медики назвали два симптома, которые могут сигнализировать о скором приближении коронавируса. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на научное исследование.

Оказалось, что многие из заразившихся коронавирусом незадолго до болезни жаловались на сильную слабость и головную боль. Чаще всего такие сиптомы ощущали люди в возрасте. Эти два признака настолько неспецифичны, что зараженные могут даже и не думать, что в их организме бродит вирус.

Напомним, более привычными симптомами коронавируса является отсутствие обоняния, неприятные ощущения в легких, сухой кашель и повышенная температура.