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Врачи назвали два незаметных симптома начала COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
Медики назвали два симптома, которые могут сигнализировать о скором приближении коронавируса. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на научное исследование.
Оказалось, что многие из заразившихся коронавирусом незадолго до болезни жаловались на сильную слабость и головную боль. Чаще всего такие сиптомы ощущали люди в возрасте. Эти два признака настолько неспецифичны, что зараженные могут даже и не думать, что в их организме бродит вирус.
Напомним, более привычными симптомами коронавируса является отсутствие обоняния, неприятные ощущения в легких, сухой кашель и повышенная температура.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи назвали главные ошибки пациентов с коронавирусом.
Коронавирус , Видео
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