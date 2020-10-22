Врач высказался о смерти участника испытаний вакцины 

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург высказался о смерти одного из участников испытаний вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что компания приняла решение продолжить исследование, а это значит, что у нее есть доказательства отсутствия связи смерти этого человека с введенным ему препаратом.
Напомним, ранее Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило, что один из участников испытаний вакцины скончался. Причина его смерти не раскрывается из "соображений этики и конфиденциальности". Также нет никакой информации, получал ли участник испытаний вакцину или плацебо.
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