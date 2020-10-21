Раскрыта опасность ношения маски на подбородке 

Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская призвала россиян носить маски таким образом, чтобы они прикрывали рот и нос. Спускать средство индивидуальной защиты на подбородок — плохая идея:
"Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации",
— заявила Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Эксперт настоятельно рекомендовала соблюдать масочный режим. В особенности, в местах скопления граждан.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему люди, которые носят маски, чаще чистят зубы.