Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Раскрыта опасность ношения маски на подбородке 

Мира Маркина 4 часа назад
Раскрыта опасность ношения маски на подбородке
Фото: depositphotos.com
Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская призвала россиян носить маски таким образом, чтобы они прикрывали рот и нос. Спускать средство индивидуальной защиты на подбородок — плохая идея:

"Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации",

— заявила Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Эксперт настоятельно рекомендовала соблюдать масочный режим. В особенности, в местах скопления граждан.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему люди, которые носят маски, чаще чистят зубы.
Видео дня. Привычки, которые убивают зрение
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказан способ уберечься от коронавируса
Доказан способ уберечься от коронавируса
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Откуда появляется запах старости
Откуда появляется запах старости
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Видео
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
О чем говорят боли в пояснице
06:10
О чем говорят боли в пояснице
Болезни и лекарства
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
02:26
Врач рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую
Коронавирус
Что будет с телом, если бросить курить
08:04
Что будет с телом, если бросить курить
ЗОЖ
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
03:18
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение