Раскрыта опасность ношения маски на подбородке 

"Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации",