Почему люди, которые носят маски чаще чистят зубы 

Ношение масок в общественный местах стало неотъемлемой частью нашей реальности. Но как это отражается на самой закрытой зоне нашего лица — челюсти. "Рамблер" расскажет.

Стоматолог Джеффри Сулитцер считает, что ношение масок может привести к кариесу и плохому запаху изо рта.

«Прикрытие рта и носа влияет на ваше дыхание и заставляет чаще дышать через рот. Это ограничивает поток влаги, что может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса, заболеванию десен и неприятного запаха изо рта».

Правда, если пересмотреть свое отношение к гигиене полости рта, то ношение масок в принципе может стать "безболезненным" дла вас и ваших зубов.

«Если вы носите маску, вам следует чаще чистить зубы, полоскать рот водой. Для увлажнения полости рта необходимо пить больше воды. А употребление леденцов и жевательных резинок без сахара улучшит слюноотделение», — подчеркнул врач.

Кстати, с введением масочного режима люди и правда стали чаще обращать внимание на свежесть своего дыхания, так как им постоянно приходится вдыхать собственный аромат.

Прыщи от ношения масок доктор объяснил микробами, которые находятся в полости рта, при выдохе оседают на коже лица и маске. Закупорка пор и воспаление сальных желез влияют на развитие ане.