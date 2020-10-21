15 700 новых случаев коронавируса выявлено в России в 85 регионах за последние сутки. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.