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15 700 новых случаев коронавируса выявлено в России

Мира Маркина
1 час назад
15 700 новых случаев коронавируса выявлено в России в 85 регионах за последние сутки. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.
15 700 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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Зафиксировано 317 летальных исходов, 10 952 человека полностью выздоровели.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что глюкометр может определить коронавирус с точностью 100%.
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