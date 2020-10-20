Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Глюкометр может определить коронавирус с точностью 100 процентов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые из США предложили использовать для диагностики коронавируса обычные глюкометры. Выяснилось, что уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Специалисты уверяют, что такой тест обладает стопроцентной точностью, то он вполне может помочь человеку определить у себя наличие COVID-19 в домашних условиях.
Глюкометр определяет такой уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Если пациент здоров, то этот уровень будет нулевым.

"Предполагается, что в образец слюны пациента добавляется состав, содержащий специальный молекулярный комплекс. В случае, если происходит контакт с вирусными белками, происходит распад реактива, приводящий к тому, что аптамер вместе с магнитом соединяется с вирусным белком. И если пациент болен, глюкометр отреагирует и покажет уровень глюкозы, который напрямую равен концентрации вирусного белка".

Ранее "Рамблер" сообщал о возможном росте смертности от COVID-19.
Комментарии
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID
Названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Назван неожиданный симптом скорого инфаркта
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
03:18
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
00:25
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение