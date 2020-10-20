Ученые из США предложили использовать для диагностики коронавируса обычные глюкометры. Выяснилось, что уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Специалисты уверяют, что такой тест обладает стопроцентной точностью, то он вполне может помочь человеку определить у себя наличие COVID-19 в домашних условиях.

Глюкометр определяет такой уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Если пациент здоров, то этот уровень будет нулевым.