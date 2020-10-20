Ученые из США предложили использовать для диагностики коронавируса обычные глюкометры. Выяснилось, что уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Специалисты уверяют, что такой тест обладает стопроцентной точностью, то он вполне может помочь человеку определить у себя наличие COVID-19 в домашних условиях.
Глюкометр определяет такой уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Если пациент здоров, то этот уровень будет нулевым.
"Предполагается, что в образец слюны пациента добавляется состав, содержащий специальный молекулярный комплекс. В случае, если происходит контакт с вирусными белками, происходит распад реактива, приводящий к тому, что аптамер вместе с магнитом соединяется с вирусным белком. И если пациент болен, глюкометр отреагирует и покажет уровень глюкозы, который напрямую равен концентрации вирусного белка".
Ранее "Рамблер" сообщал о возможном росте смертности от COVID-19.