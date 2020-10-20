Названа действенная схема лечения COVID-19 

Столичный доктор, терапевт Наталия Ленская заявила, что в приостановке тяжелого течения коронавируса может оказаться эффективной схема лечения антикоагулянтами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Врач призналась, что весной текущего года для лечения амбулаторных больных с коронавирусом она использовала патогенетическую терапию. Ленская сумела подобрать эффективные дозы глюкокортикостероидов — стероидных гормонов. По мнению врача, узкое применение таких схем лечения — настоящая беда современной медицины.
«При использовании такой схемы происходит быстрое клиническое улучшение даже у тяжелых пациентов»,
— отметила доктор.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19.