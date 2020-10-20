Названа действенная схема лечения COVID-19 

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Столичный доктор, терапевт Наталия Ленская заявила, что в приостановке тяжелого течения коронавируса может оказаться эффективной схема лечения антикоагулянтами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач призналась, что весной текущего года для лечения амбулаторных больных с коронавирусом она использовала патогенетическую терапию. Ленская сумела подобрать эффективные дозы глюкокортикостероидов — стероидных гормонов. По мнению врача, узкое применение таких схем лечения — настоящая беда современной медицины.

«При использовании такой схемы происходит быстрое клиническое улучшение даже у тяжелых пациентов»,

— отметила доктор.