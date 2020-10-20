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Названы группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19 

Анастасия Иванова 19 минут назад
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Фото: depositphotos.com
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал группы людей, которые хуже всего вырабатывают антитела к COVID-19. К ним, по мнению специалиста, относятся пожилые люди, пьющие, испытывающие стресс и принимающие противовоспалительные препараты. Его слова приводит «Интерфакс».
Гинцбург утверждает, что ученые получили разные данные по развитию иммунитета после введения вакцины от COVID-19. Выяснилось, что иммунная система слабо и долго реагирует на прививку у граждан, которые старше 80 лет. Тем временем у пьющих людей плохая защитная реакция организма из-за того, что потребляемый ими алкоголь токсичен для любой размножающейся клетки.

«Если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует»,

— отметил эксперт.
Выработке антител также не способствуют стресс и противовоспалительные препараты. По словам Гинцбурга, после подведения статистики по результатам исследований удастся выявить процент людей с низким уровнем антител после введения вакцины.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выявлен характерный для детей симптом COVID-19.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Интерфакс
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