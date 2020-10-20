Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал группы людей, которые хуже всего вырабатывают антитела к COVID-19. К ним, по мнению специалиста, относятся пожилые люди, пьющие, испытывающие стресс и принимающие противовоспалительные препараты. Его слова приводит «Интерфакс».

Гинцбург утверждает, что ученые получили разные данные по развитию иммунитета после введения вакцины от COVID-19. Выяснилось, что иммунная система слабо и долго реагирует на прививку у граждан, которые старше 80 лет. Тем временем у пьющих людей плохая защитная реакция организма из-за того, что потребляемый ими алкоголь токсичен для любой размножающейся клетки.

«Если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует»,

— отметил эксперт.

Выработке антител также не способствуют стресс и противовоспалительные препараты. По словам Гинцбурга, после подведения статистики по результатам исследований удастся выявить процент людей с низким уровнем антител после введения вакцины.