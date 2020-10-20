Выявлен характерный для детей симптом COVID-19 

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал о симптоме коронавируса, который характерен в большей степени для детей. По его словам, это сыпь на теле. Об этом сообщает NEWS.ru.

Врач отметил, что больше всего покрываются высыпаниями ноги и ступни. Обычно сыпь не вызывает зуда, но зато она может оставлять чувство жжения в течение всего периода болезни. Кроме того, у многих детей не возникает сопутствующих симптомов — кашля и температуры. Зато может появиться диарея.

По словам Кондрахина, многие родители игнорируют этот симптом, так как путают его с крапивницей. На самом деле появление сыпи в скопе с диареей — серьезный повод обратиться к врачу.