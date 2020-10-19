Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, а в ряде других стран критическая. Об этом сообщают РИА Новости.

Попова добавила, что в России на сегодняшний день принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Она также уверена, что обязательно нужно соблюдать все необходимые меры безопасности, а именно носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями: