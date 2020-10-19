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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, а в ряде других стран критическая. Об этом сообщают РИА Новости.
Попова добавила, что в России на сегодняшний день принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Она также уверена, что обязательно нужно соблюдать все необходимые меры безопасности, а именно носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями:

«Конечно же, максимально сократить все возможные контакты. Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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