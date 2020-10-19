Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19.
За последние сутки в РФ выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число новых заражений выявлено в Москве — 5376, наименьшее в Ненецком АО — 4 случая.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксировано 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали новый симптом коронавируса.