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Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19
Фото: depositphotos.com
Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19.
За последние сутки в РФ выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число новых заражений выявлено в Москве — 5376, наименьшее в Ненецком АО — 4 случая.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксировано 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали новый симптом коронавируса.
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