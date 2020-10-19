Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Его слова передают РИА Новости.

Как отметил Чуланов, необходимо следить за статистикой, — скорее всего в ближайшие две недели показатели будут увеличиваться, но не так динамично, как сейчас. Затем ситуация начнет стабилизироваться.

По мнению эксперта, введенные меры вроде перевода сотрудников на удаленную работу и введение дистанционного обучения школьников пока не повлияли не ситуацию из-за того, что прошло мало времени. Чуланов считает, что эффект появится позднее.