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Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России 

Мира Маркина 1 час назад
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Его слова передают РИА Новости.
Как отметил Чуланов, необходимо следить за статистикой, — скорее всего в ближайшие две недели показатели будут увеличиваться, но не так динамично, как сейчас. Затем ситуация начнет стабилизироваться.
По мнению эксперта, введенные меры вроде перевода сотрудников на удаленную работу и введение дистанционного обучения школьников пока не повлияли не ситуацию из-за того, что прошло мало времени. Чуланов считает, что эффект появится позднее.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа точная дата пика коронавируса в РФ.
Коронавирус , Видео , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости
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