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Российские врачи оценили новый симптом коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Российские врачи оценили новый симптом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Российские медики отреагировали на обнаружение нового симптома коронавируса — потерю слуха, о котором заявили ученые из Лондона. Об этом сообщает РБК.
Как пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, нарушение слуха связано с невритом слухового нерва, из-за которого сначала возникает шум в ушах, а затем может появиться парез, и паралич этого нерва. Из-за этого человек может лишиться слуха. Пурсяев также добавил, что вирусные инфекции иногда приводят и к другим последствиям, в числе которых потеря зрения, развитие импотенции и простатита.
В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что не знает о потере слуха при коронавирусе. По словам эксперта, при COVID-19 у пациента проявляются симптомы ОРВИ, дыхательная недостаточность, а у взрослых — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Вознесенский также добавил, что при заражении возможны инфекционно-токсический шок или септический процесс, если произойдет присоединение вторичной бактериальной флоры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали новый симптом коронавируса.
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Комментарии 1
Коронавирус , Сергей Вознесенский , РУДН
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