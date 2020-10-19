Российские врачи оценили новый симптом коронавируса 

Российские медики отреагировали на обнаружение нового симптома коронавируса — потерю слуха, о котором заявили ученые из Лондона. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, нарушение слуха связано с невритом слухового нерва, из-за которого сначала возникает шум в ушах, а затем может появиться парез, и паралич этого нерва. Из-за этого человек может лишиться слуха. Пурсяев также добавил, что вирусные инфекции иногда приводят и к другим последствиям, в числе которых потеря зрения, развитие импотенции и простатита.