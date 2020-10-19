Переболевшие COVID-19 россияне пожаловались на странные осложнения после перенесенной болезни. На истории пациентов, опубликованные в сообществе "Нетипичный коронавирус (пост ковид)" в Facebook, обратил внимание портал 66.ru.

Авторы издания сообщили о том, что у некоторых переболевших коронавирусом появились проблемы с желудком, обонянием, выпадением волос и повышением уровня сахара в крови. Вдобавок к этому, многие отметили, что после выздоровления страдают повышенной тревожностью, головокружениями, ухудшением памяти и паническими атаками.

«Просто всю внутри колотит. (…) Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова. Никогда такого не было. Очень страшно»,

— рассказала одна из участниц сообщества.

Другая девушка пожаловалась на онемение конечностей, проявляющееся даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса:

«Наконец дошла до невролога. Рассказала про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове»,

— рассказала пациентка, добавив, что переболела COVID-19 полгода назад.

Еще один участник группы рассказал о сохраняющихся симптомах, схожих с сахарным диабетом: