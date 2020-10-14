Названо новое серьезное осложнение коронавируса 

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Врачи назвали новое серьезное осложнение, возникающее вследствие коронавируса, — гангрена нижних конечностей. Она может развиться из-за возникновения тромба в аорте.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, медики уже установили, что тромбы в некоторых случаях возникают в результате заражения COVID-19 и появляются именно в аорте.

"Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других заболеваний",

— отметил заведующий отделением общей хирургии больницы "Тан Ток Сэн" в Сингапуре Глэн Тан.