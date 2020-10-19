У коронавирусов нашли уязвимое место 

Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США установили, что три смертельно опасных коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места, что позволяет создать универсальное лекарство против данных патогенов. В своей статье эксперты описали лекарственную мишень, общую для вирусов, провоцирующих COVID-19 и SARS.

Исследователи выявили более 300 белков, продуцируемой заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них эксперты определили 20 молекул, влияющих на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека. К данным белкам относятся Tom70, который взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, принадлежащему как SARS-CoV-1, так и SARS-CoV-2.

Tom70 — это митохондриальный фермент, участвующий в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Он также играет роль в активации митохондриальных сигнальных белков, обеспечивающих защиту против вирусной инфекции. При этом ученые показали, что Tom70 играют на руку коронавирусам, и комплекс Tom70-Orf9b может быть использован, как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Лекарственная мишень — это молекула или комплекс молекул, принадлежащих патогену или организму-хозяину, на которое действует лекарственное средство, обеспечивающее терапевтический эффект.