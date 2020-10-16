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Первую российскую вакцину от коронавируса "Cпутник-V" начали тестировать на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, для этой категории пациентов необходимо выработать специальные параметры вакцинации.

В министерстве отмечают, что цель испытаний вакцины на пожилых — расширение возможностей ее применения на тех, кто имеет повышенный риск тяжелого течения коронавируса.