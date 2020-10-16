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Российскую вакцину от ковида начали тестировать на пожилых 

Диана Товсепова 48 минут назад
Первую российскую вакцину от коронавируса "Cпутник-V" начали тестировать на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, для этой категории пациентов необходимо выработать специальные параметры вакцинации.
В министерстве отмечают, что цель испытаний вакцины на пожилых — расширение возможностей ее применения на тех, кто имеет повышенный риск тяжелого течения коронавируса.
Ранее "Рамблер" рассказывало другой вакцине от COVID-19, произведенной в России.
Коронавирус , Видео
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