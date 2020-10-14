Все новости на карте

Центр «Вектор» в среду, 14 октября, зарегистрировал свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Голикова также сообщила, что среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России — 1,1 процент. В 30 регионах этот показатель выше.