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Голикова рассказала о вакцине «Вектора» от коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Центр «Вектор» в среду, 14 октября, зарегистрировал свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, сообщила, что вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна, первые 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.
Голикова также сообщила, что среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России — 1,1 процент. В 30 регионах этот показатель выше.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названо новое серьезное осложнение коронавируса.
Коронавирус , Видео , Татьяна Голикова , Правительство РФ
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