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Разработан тест, определяющий тяжесть COVID-19 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Ученые из Великобритании разработали анализ, который сможет определить, насколько тяжелым окажется течение коронавируса. Об этом сообщает Respiratory Research.
Тест будет проводиться с помощью профиля пяти цитокинов. Ученые отмечают, что у большинства людей с тяжелой формой иммунная система сильно реагирует на вирус, из-за чего вырабатывается большое количество цитокинов.
Ученые считают, что людей с риском тяжелого течения заболевания необходимо сразу помещать на стационарное лечение. Так, врачи смогут оперативно подключить их к ИВЛ.

«Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени», — комментирует исследование один из его авторов доктора Тристан Кларк.

Ранее «Рамблер» сообщал, что названы болезни с высоким риском смерти при коронавирусе.
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