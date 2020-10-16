Разработан тест, определяющий тяжесть COVID-19 

Ученые из Великобритании разработали анализ, который сможет определить, насколько тяжелым окажется течение коронавируса. Об этом сообщает Respiratory Research.

Тест будет проводиться с помощью профиля пяти цитокинов. Ученые отмечают, что у большинства людей с тяжелой формой иммунная система сильно реагирует на вирус, из-за чего вырабатывается большое количество цитокинов.

Ученые считают, что людей с риском тяжелого течения заболевания необходимо сразу помещать на стационарное лечение. Так, врачи смогут оперативно подключить их к ИВЛ.