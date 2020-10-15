Названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID-19 

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к более тяжелому течению коронавируса, увеличивают риск госпитализации в шесть раз. Таким образом, вероятность смерти возрастает в 12 раз, то есть на 1100 процентов. Фактор назвал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава , академик Сергей Бойцов , как сообщает «Интерфакс».

Бойцов утверждает, что риск инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза по сравнению с гриппом, риск инсульта — в шесть-семь раз. Также осложнениями на фоне инфекции оказываются тромбозы, сердечная недостаточность, миокардит, нарушение ритма сердца.

Он также добавил, что что патологии сердца и сосудов встречаются у каждого третьего доставленного в больницу зараженного.