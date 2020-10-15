Специалист назвал самый надежный способ выявить коронавирус. Эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии РоспотребнадзораМихаил Лебедев пояснил, что речь идет о ПЦР-тесте. Об этом он рассказал в эфире программы "Док-ток".
Он отметил, что существует значительное количество ложноположительных результатов. Именно поэтому увидеть истинную картину помогает метод ПЦР.
Лебедев добавил, что для выявления коронавируса подходят и экспресс-тесты, но они, как и многие другие, не всегда способны обнаружить иммуноглобулин М.