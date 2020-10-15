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Эксперт назвал самый надежный метод выявления коронавируса

Стелла Шмель
1 час назад
Специалист назвал самый надежный способ выявить коронавирус. Эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев пояснил, что речь идет о ПЦР-тесте. Об этом он рассказал в эфире программы "Док-ток".
Он отметил, что существует значительное количество ложноположительных результатов. Именно поэтому увидеть истинную картину помогает метод ПЦР.
Лебедев добавил, что для выявления коронавируса подходят и экспресс-тесты, но они, как и многие другие, не всегда способны обнаружить иммуноглобулин М.
Коронавирус,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,
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