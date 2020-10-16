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Найдено новое лекарство от коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Найдено новое лекарство от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Гонконга нашли еще одно лекарство, которое может помочь в лечении коронавируса. Об этом сообщает MedicalXpress.
Препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяют для лечения язвы, может быть эффективен при коронавирусе.
Ученые проводили эксперименты на сирийских хомяках и выяснили, что лекарство снижает вирусную нагрузку в клетках, зараженных COVID-19, в 1000 раз. Кроме того, препарат снижает нагрузку в верхних и нижних дыхательных путях и смягчает пневмонию.
RBC может бороться и с тяжелыми случаями заражения коронавирусом. Исследования показали, что он уменьшает уровень цитокинов и хемокинов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки спада количества инфицированных коронавирусом.
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