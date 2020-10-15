Названы возможные сроки спада COVID-19 в России 

Количество инфицированных коронавирусом может начать спадать зимой, когда большая часть населения переболеет. Такие сроки назвал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев «Интерфаксу».

Зверев также предположил, что грипп в этом году может оказаться опаснее коронавируса. По его словам, опасность гриппа возрастает среди школьников, так как они почти не болеют COVID-19.

Академик уверен, что коронавирус в человеческой популяции останется до тех пор, пока 70 процентов населения не переболеют.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев также уверен, что большая часть населения встретится с коронавирусом до новогодних праздников, это в первую очередь касается регионов.