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Названы возможные сроки спада COVID-19 в России 

Анастасия Иванова 26 минут назад
Названы возможные сроки спада COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Количество инфицированных коронавирусом может начать спадать зимой, когда большая часть населения переболеет. Такие сроки назвал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев «Интерфаксу».
Зверев также предположил, что грипп в этом году может оказаться опаснее коронавируса. По его словам, опасность гриппа возрастает среди школьников, так как они почти не болеют COVID-19.
Академик уверен, что коронавирус в человеческой популяции останется до тех пор, пока 70 процентов населения не переболеют.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев также уверен, что большая часть населения встретится с коронавирусом до новогодних праздников, это в первую очередь касается регионов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван самый надежный метод выявления коронавируса.
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Коронавирус , Виталий Зверев , РАН , Интерфакс
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