Предсказан суточный прирост COVID-19 в РФ на пике 

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Сообщается, что в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике составит 17-18 тысяч человек. Своим прогнозом поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов , передает «Интерфакс».

Горелов отметил, что рост заболеваемости фиксируется в среднем на протяжении двух инкубационных периодов:

«То есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса».

Эпидемиолог также добавил, что рост заболеваемости был ожидаем.