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Предсказан суточный прирост COVID-19 в РФ на пике 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Предсказан суточный прирост COVID-19 в РФ на пике
Фото: РИА Новости
Сообщается, что в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике составит 17-18 тысяч человек. Своим прогнозом поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».
Горелов отметил, что рост заболеваемости фиксируется в среднем на протяжении двух инкубационных периодов:

«То есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса».

Эпидемиолог также добавил, что рост заболеваемости был ожидаем.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы главные разносчики COVID-19.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Интерфакс
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