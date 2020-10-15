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Названы главные разносчики COVID-19 

Стелла Шмель 31 минуту назад
Названы главные разносчики COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, кто является главным разносчиком коронавируса. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ими являются офисные работники. Ее слова приводит ТАСС.

"Основная масса заболевших — это люди от 30, даже 39 лет до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления",

— рассказала она и добавила, что основная причина распространения коронавируса в офисах — это недостаточное соблюдение эпидемиологических требований.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперт назвал самый надежный метод выявления коронавируса.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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