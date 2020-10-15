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Стало известно, сколько живет коронавирус на деньгах 

Стелла Шмель 44 минуты назад
В Роспотребнадзоре призвали отказаться от использования купюр в пользу безналичных платежей. Как выяснило РИА Новости, на деньгах может сохранять активность коронавирус. Стало известно, что коронавирус может оставаться жизнеспособным, находясь на поверхности купюр, не менее суток. А на монетах — не менее трех часов.
Несмотря на то, что самый распространенный путь заражения — воздушно-капельный, вирус может передаваться и с различными предметами, в том числе деньгами. Поэтому крайне важно проводить обработку рук дезинфекторами или тщательно их мыть с мылом.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперт назвал самый надежный метод выявления коронавируса.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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