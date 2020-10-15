Опубликованы данные, актуальные на 15 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 286 летальных исходов. А полностью выздоровело 8 392 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, а выздоровело 1 048 097 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что названо новое серьезное осложнение, возникающее вследствие коронавируса.