Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы ежедневные официальные данные по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 35 минут назад
Опубликованы данные, актуальные на 15 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 286 летальных исходов. А полностью выздоровело 8 392 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, а выздоровело 1 048 097 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что названо новое серьезное осложнение, возникающее вследствие коронавируса.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый надежный метод выявления коронавируса
Назван самый надежный метод выявления коронавируса
Эксперт назвал надежный метод выявления COVID-19
Эксперт назвал надежный метод выявления COVID-19
Врач предупредила о вреде неправильного мытья рук
Врач предупредила о вреде неправильного мытья рук
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
00:57
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
Коронавирус
Как понять, что у вас начался варикоз
06:06
Как понять, что у вас начался варикоз
Болезни и лекарства
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение