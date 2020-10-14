Описано состояние легких умерших россиян с COVID-19

Людмила Гришина, главный патологоанатом клинической больницы Иркутска, описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. Слова специалиста приведены на сайте «Вести.ru».
Медик отметила, что орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного.
Гришина также добавила, что смерть пациентов с коронавирусом зачастую наступает в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. Причем, по ее словам, умирают люди трудоспособного возраста:
«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма».