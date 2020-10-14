Описано состояние легких умерших россиян с COVID-19

Медик отметила, что орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного.

Гришина также добавила, что смерть пациентов с коронавирусом зачастую наступает в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. Причем, по ее словам, умирают люди трудоспособного возраста: