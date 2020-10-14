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Коечный фонд РФ для людей с коронавирусом почти заполнен 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Коечный фонд РФ для людей с COVID-19 почти заполнен
Фото: РИА Новости
Коечный фонд РФ, развернутый для пациентов с коронавирусом, занят практически на 90 процентов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, передает ТАСС.
Сообщается, что при этом 20 процентов всех пациентов имеют легкую степень тяжести заболевания.
При этом Гриднев отметил, что в России хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационарных условиях, однако с амбулаторной частью могут возникать проблемы:

«Мы, конечно, проводим большую работу и стараемся вести методические рекомендации и новые препараты, и организационные формы, но, к сожалению, амбулаторная часть ведения этих пациентов страдает. И за счет этого возникает гипердиагностика и гиперпоказания для стационарной госпитализации».

Гриднев добавил, что строительство большого количества инфекционных больниц в России, в частности, для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, неоправданно, так как впоследствии при снижении числа зараженных они будут проставить. Он считает, что перепрофилирование коек — самый оптимальный вариант.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Голикова рассказала о вакцине «Вектора» от COVID-19.
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