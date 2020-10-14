Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19 

Ученые Университета Аризоны в США подтвердили, что иммунитет после перенесенной инфекции COVID-19 сохраняется в течение нескольких месяцев. Об этом сказано в статье Immunity.

Для этого специалисты изучили выработку антител в крови почти шести тысяч человек. Когда вирус впервые атакует клетки, иммунная система мобилизует коротокоживущие плазматические клетки, которые вырабатывают антитела для немедленной борьбы с вирусом. Таким образом, через некоторое время появляются иммунные клетки, которые обеспечивают наличие длительного иммунитета.

Ученые разработали специальный тест, позволяющий выявить антитела, связывающиеся с двумя различными участками S-белка: S1 и S2. Результаты оказались положительными, если у пациентов имелись антитела к каждому участку.

Предыдущие исследования экстраполировали выработку антител при начальном этапе инфекции, из-за чего считалось, что уровень антител быстро снижается после заражения, обеспечивая лишь кратковременный иммунитет.

Также отмечается, что те, кто перенес SARS в 2003 году, до сих пор обладают иммунитетом к его возбудителю.