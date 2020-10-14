Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Университета Аризоны в США подтвердили, что иммунитет после перенесенной инфекции COVID-19 сохраняется в течение нескольких месяцев. Об этом сказано в статье Immunity.
Для этого специалисты изучили выработку антител в крови почти шести тысяч человек. Когда вирус впервые атакует клетки, иммунная система мобилизует коротокоживущие плазматические клетки, которые вырабатывают антитела для немедленной борьбы с вирусом. Таким образом, через некоторое время появляются иммунные клетки, которые обеспечивают наличие длительного иммунитета.
Ученые разработали специальный тест, позволяющий выявить антитела, связывающиеся с двумя различными участками S-белка: S1 и S2. Результаты оказались положительными, если у пациентов имелись антитела к каждому участку.
Предыдущие исследования экстраполировали выработку антител при начальном этапе инфекции, из-за чего считалось, что уровень антител быстро снижается после заражения, обеспечивая лишь кратковременный иммунитет.
Также отмечается, что те, кто перенес SARS в 2003 году, до сих пор обладают иммунитетом к его возбудителю.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы признаки бессимптомного коронавируса.
Видео дня. Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказан способ уберечься от коронавируса
Доказан способ уберечься от коронавируса
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Мясников рассказал, как выявить у себя рак
Мясников рассказал, как выявить у себя рак
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Как понять, что у вас начался варикоз
06:06
Как понять, что у вас начался варикоз
Болезни и лекарства
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Коронавирусный нюанс, о котором часто забывают
00:57
Коронавирусный нюанс, о котором часто забывают
Коронавирус Новости
Каков риск заразиться COVID повторно
00:37
Каков риск заразиться COVID повторно
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение