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Названы признаки бессимптомного коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Согласно федеральной статистике, около 25 процентов ежедневно выявляемых инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Ученые Оксфордского университета выделили пять «легких» симптомов коронавируса. Об этом сообщает «Газета Кемерова».
К признакам бессимптомного коронавируса ученые отнесли изменения в обонянии, небольшую одышку и сильную усталость.
Также многие пациенты, у которых в крови были обнаружены антитела, сообщали о болях в животе, которые возникали из-за проблем с нижними отделами легких. Сообщается, что у некоторых пациентов появлялась диарея и легкий конъюнктивит.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга.
Коронавирус , Видео
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