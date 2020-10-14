Названы признаки бессимптомного коронавируса 

Согласно федеральной статистике, около 25 процентов ежедневно выявляемых инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Ученые Оксфордского университета выделили пять «легких» симптомов коронавируса. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

К признакам бессимптомного коронавируса ученые отнесли изменения в обонянии, небольшую одышку и сильную усталость.

Также многие пациенты, у которых в крови были обнаружены антитела, сообщали о болях в животе, которые возникали из-за проблем с нижними отделами легких. Сообщается, что у некоторых пациентов появлялась диарея и легкий конъюнктивит.