14 231 новый случай коронавируса выявлен в России 

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14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах выявлен в России за последние сутки. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.