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Российский эпидемиолог оценил вероятность резкого исчезновения коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико оценил вероятность исчезновения коронавируса. Его слова приводит "Российская газета".
Эксперт считает, что COVID-19 не сможет резко исчезнуть, как это произошло с возбудителем атипичной пневмонии в начале 00-х, и станет одним из микроорганизмов, вызывающих сезонные ОРВИ. Похожие трансформации произошли с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах.
Специалист также объяснил внезапный всплеск заболеваемости COVID-19. Медик связал рост заболевших с индивидуальными особенностями организма, а также дозой вируса, попавшего в организм человека и степенью контакта с источником инфекции.
Резкое увеличение степени контактов на рабочих местах и в общественном транспорте приводит к "существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтостирка повышает опасность заражения коронавирусом.
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Коронавирус , Видео , Николай Брико , "Российская газета"
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