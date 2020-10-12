Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико оценил вероятность исчезновения коронавируса. Его слова приводит "Российская газета".

Эксперт считает, что COVID-19 не сможет резко исчезнуть, как это произошло с возбудителем атипичной пневмонии в начале 00-х, и станет одним из микроорганизмов, вызывающих сезонные ОРВИ. Похожие трансформации произошли с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах.

Специалист также объяснил внезапный всплеск заболеваемости COVID-19. Медик связал рост заболевших с индивидуальными особенностями организма, а также дозой вируса, попавшего в организм человека и степенью контакта с источником инфекции.

Резкое увеличение степени контактов на рабочих местах и в общественном транспорте приводит к "существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями".