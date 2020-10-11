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Стирка повышает опасность заражения коронавирусом 

Александра Нечаева 4 часа назад
Стирка повышает опасность заражения коронавирусом
Фото: Depositphotos
Об этом заявили британские ученые из группы SPI-B, их слова приводит издание Daily Mail.
По мнению специалистов, женщины больше подвержены риску заразиться коронавирсуной инфекцией, поскольку выполняют больше работы по дому. Ученые отмечают, что инфекция попадающая на одежду в каплях из дыхательных путей, остается жизнеспособной до трех дней, оставаясь на тканях. Поэтому, занимаясь повседневными домашними делами, в частности, стиркой, женщины подвергают себя большей опасности подхватить COVID-19, нежели мужчины.
Ученые отмечают также, что больше рискуют хозяйки из семей, которые живут с родителями или людьми разных поколений. Также опасности подвержены и женщины, воспитывающие детей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названа причина осложнений COVID-19 у молодых людей.
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