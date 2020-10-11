Стирка повышает опасность заражения коронавирусом 

Об этом заявили британские ученые из группы SPI-B, их слова приводит издание Daily Mail.

По мнению специалистов, женщины больше подвержены риску заразиться коронавирсуной инфекцией, поскольку выполняют больше работы по дому. Ученые отмечают, что инфекция попадающая на одежду в каплях из дыхательных путей, остается жизнеспособной до трех дней, оставаясь на тканях. Поэтому, занимаясь повседневными домашними делами, в частности, стиркой, женщины подвергают себя большей опасности подхватить COVID-19, нежели мужчины.

Ученые отмечают также, что больше рискуют хозяйки из семей, которые живут с родителями или людьми разных поколений. Также опасности подвержены и женщины, воспитывающие детей.