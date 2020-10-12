Названа специя, подавляющая коронавирус

Пиперин, содержащийся в черном перце, способен блокировать действие частиц коронавируса, отвечающие за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли специалисты из Индийского технологического института.

Ученые изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и при помощи компьютерного моделирования выяснили, что все они в какой-то степени связываются с белком S (помогают вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), но все же самым активным является пиперин. Это вещество содержится в черном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.

Как сообщают "Известия", российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Чтобы подтвердить это, потребуются реальные эксперименты. Эксперты также отметили, что перец повышает иммунитет, а также сам по себе может быть противопростудным средством.

"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма",

— объяснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

Однако эксперты напомнили, что специи вредны при проблемах с ЖКТ, гипертонии и аллергии, поэтому людям с данными проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем.