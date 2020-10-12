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Черный перец способен подавлять коронавирус 

Мира Маркина 4 часа назад
Названа специя, подавляющая коронавирус
Фото: depositphotos.com
Пиперин, содержащийся в черном перце, способен блокировать действие частиц коронавируса, отвечающие за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли специалисты из Индийского технологического института.
Ученые изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и при помощи компьютерного моделирования выяснили, что все они в какой-то степени связываются с белком S (помогают вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), но все же самым активным является пиперин. Это вещество содержится в черном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.
Как сообщают "Известия", российские ученые предполагают, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Чтобы подтвердить это, потребуются реальные эксперименты. Эксперты также отметили, что перец повышает иммунитет, а также сам по себе может быть противопростудным средством.

"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма",

— объяснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.
Однако эксперты напомнили, что специи вредны при проблемах с ЖКТ, гипертонии и аллергии, поэтому людям с данными проблемами лучше употреблять БАДы с черным перцем.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван лучший способ профилактики коронавируса.
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