13 592 новых случая коронавируса выявлено в России 

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13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.