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13 592 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 5 часов назад
13 592 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с коронавирусом в холода.
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