Озвучен самый эффективный способ защиты от COVID-19 

Россияне назвали самый эффективный способ защиты от коронавируса.

Больше трети опрошенных считают, что защититься от COVID-19 поможет ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, в котором приняли участие более пяти тысяч человек.

При этом еще 22% респондентов заявили, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация, 16% отметили эффективность карантина и введения пропускного режима, а 15% поддержали перевод сотрудников на дистанционную работу.

Вместе с тем каждый пятый опрошенный (21%) заявил, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо:

"В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу",

— добавили эксперты.