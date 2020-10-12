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Озвучен самый эффективный способ защиты от COVID-19 

Мира Маркина 34 минуты назад
Россияне назвали самый эффективный способ защиты от коронавируса.
Больше трети опрошенных считают, что защититься от COVID-19 поможет ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, в котором приняли участие более пяти тысяч человек.
При этом еще 22% респондентов заявили, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация, 16% отметили эффективность карантина и введения пропускного режима, а 15% поддержали перевод сотрудников на дистанционную работу.
Вместе с тем каждый пятый опрошенный (21%) заявил, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо:

"В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу",

— добавили эксперты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван лучший способ профилактики коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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