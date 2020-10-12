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Каков риск заразиться COVID повторно 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, можно ли заразиться коронавирусом дважды. Глава Роспотребнадзора сообщила, что пока в России не зафиксировано повторных случаев заражения COVID, хотя в мире такие случаи регистрировались. Также Попова заявила, что лучшим способом защититься от болезни считается вакцинация. Известно, что за последние три месяца вирус практически не изменился, поэтому есть надежда, что принимаемые меры по защите людей будут эффективными.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стирка повышает опасность заражения коронавирусом.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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