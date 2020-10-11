13 634 новых случая коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в нашей стране выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом, 4 240 людям удалось полностью победить болезнь.

Стопкоронавирус. РФ

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, полностью выздоровели 1 020 422 человека.