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13 634 новых случая коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 41 минуту назад
13 634 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: Depositphotos
За последние сутки в нашей стране выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом, 4 240 людям удалось полностью победить болезнь.
Стопкоронавирус. РФ
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, полностью выздоровели 1 020 422 человека.
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