В России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в РФ за все время пандемии составило 1 285 084. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416). Сообщается, что 26% не имели клинических проявлений болезни.