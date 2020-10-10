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В России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса

Елизавета Назарова
2 часа назад
В России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в РФ за все время пандемии составило 1 285 084. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501) и Московской области (416). Сообщается, что 26% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 197 летальных исходов, их общее число составило 22 454. Число выздоровевших за сутки — 6 781. Выздоровевших за все время — 1 016 202 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы способы уберечься от коронавируса в транспорте.
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