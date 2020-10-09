Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как уберечься от коронавируса в общественном транспорте в беседе с радио Sputnik.
Например, защитную маску лучше всего надевать за несколько сотен метров до входа в метро или остановки автобуса, так как там скапливается большое количество людей. Ни в коем случае нельзя снимать маску до тех пор, пока вы продолжаете движение.
Эксперт отметил, что в качестве меры предосторожности лучше надеть перчатки. Иначе пассажиру придется постоянно думать о том, как бы не потрогать лишнюю поверхность, а потом срочно искать рукомойник или санитайзер.
Очень важно иногда открывать окна в общественном транспорте.
«Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах».
Также Покровский посоветовал соблюдать дистанцию в общественном транспорте, насколько это возможно.
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