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Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте 

Елизавета Назарова 1 час назад
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как уберечься от коронавируса в общественном транспорте в беседе с радио Sputnik.
Например, защитную маску лучше всего надевать за несколько сотен метров до входа в метро или остановки автобуса, так как там скапливается большое количество людей. Ни в коем случае нельзя снимать маску до тех пор, пока вы продолжаете движение.
Эксперт отметил, что в качестве меры предосторожности лучше надеть перчатки. Иначе пассажиру придется постоянно думать о том, как бы не потрогать лишнюю поверхность, а потом срочно искать рукомойник или санитайзер.
Очень важно иногда открывать окна в общественном транспорте.

«Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах».

Также Покровский посоветовал соблюдать дистанцию в общественном транспорте, насколько это возможно.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых грязных местах самолета.
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Коронавирус , Видео , Вадим Покровский , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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